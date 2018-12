Coppa Italia - Il Cagliari vola agli ottavi: battuto 1-2 il Chievo

Nel match valido per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019 il Cagliari vince 2-1 in casa del Chievo e vola agli ottavi dove troverà l'Atalanta. Successo meritato per la compagine sarda che sblocca il risultato dopo pochi minuti con Cerri ma i padroni di casa pareggiano con Leris. Nella seconda frazione, però, arriva il gol di Pisacane che regala successo e qualificazione alla formazione di Maran.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per entrambe le squadre: nel Chievo Giaccherini alle spalle della coppia d'attacco formata da Stepinski e Djordjevic mentre nel Cagliari Barella a supporto del tandem offensivo composto da Cerri e Farias.

Pronti via e dopo otto minuti il Cagliari passa in vantaggio con Cerri che, su verticalizzazione di Faragò, insacca col destro, 0-1. Immediata la reazione del Chievo che al 18' pareggia con Leris che batte Rafael con un bel diagonale destro, 1-1. La rete da fiducia dalla formazione veneta che poco più tardi si rende nuovamente pericolosa con Stepinski che, sugli sviluppi di un cross da destra, stacca di testa mandando alto di poco.

Nel finale di tempo entrambe le squadre vanno vicine al gol: al 38' Djordjevic lascia partire un gran mancino ma Rafael respinge con i pugni. Passano sessanta secondi ed i veneti sfiorano la rete del vantaggio con Kiyine che, sugli sviluppi di un cross di Leris, calcia col destro al volo mandando a lato di nulla. Al 44' sono i sardi ad andare vicini al gol con Pajac che, direttamente da calcio di punizione, prova col mancino ma Semper vola a mettere in angolo.

La seconda frazione di gioco si apre col Cagliari vicino al vantaggio con Cigarini che calcia col destro su punizione ma Semper devia in corner con un bel volo plastico. La risposta dei padroni di casa arriva al 57' con Djordjevic che incrocia col destro dal limite mandando a lato di poco. Su capovolgimento di fronte ospiti vicinissimi al vantaggio con Farias che, su cross di Faragò, devia verso la porta ma Semper salva con un gran guizzo. Sugli sviluppi del corner Dessena stacca di testa mandando a lato di nulla. Maran manda in campo Joao Pedro per Farias e al 68' il Cagliari torna in vantaggio con Pisacane che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insacca di testa per l'1-2.

Il Chievo accusa il colpo e pochi minuti più tardi gli ospiti sfiorano il tris con un bel colpo di testa di Cerri ma Semper salva. Di Carlo getta nella mischia Grubac per Djordjevic e al minuto 83' i padroni di casa sfiorano il pareggio con Depaoli che colpisce di testa da ottima posizione ma Rafael salva con un miracolo. E' l'ultima emozione del match: il Cagliari sbanca il Bentegodi e vola agli ottavi dove troverà l'Atalanta.