Milan, Higuain pronto al rientro. Confermati Zapata-Abate in mezzo alla difesa

Il Milan è tornato ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso ai suoi. I rossoneri sono reduci dalla vittoria in rimonta per 2-1 contro il Parma che ha regalato il quarto posto in solitaria. Un traguardo molto importante, ma ora il Diavolo dovrà mantenerlo.

IL RITORNO DI HIGUAIN

Higuain ha scontato i due turni di squalifica dopo l'espulsione rimediata con la Juventus e domenica sera contro il Torino tornerà a guidare l'attacco anche in campionato (visto che giovedì scorso ha giocato in Europa League contro il Dudelange ndr). Gattuso con il rientro dell'argentino tornerà al 4-4-2 con Cutrone ad affiancarlo.

In mediana verrà confermata la coppia Kessié-Bakayoko con Suso e Calhanoglu sugli esterni anche se Castillejo potrebbe prendere il posto del turco. In difesa dovrebbe confermare la coppia Zapata-Abate in mezzo alla difesa: il campano ha fatto molto bene contro il Parma e verrà riproposto ha discapito di Simic. Come terzini ci saranno da Davide Calabria e Ricardo Rodriguez.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Abate, C. Zapata, R. Rodríguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu; Higuaín, Cutrone. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Conti, Simić, Laxalt, Mauri, Bertolacci, Montolivo, Halilović, Borini, Castillejo. Allenatore: Gattuso.