Milan, ecco Gazidis: "È un grande onore, riporteremo il Milan in alto"

E' iniziata oggi l'avventura di Ivan Gazidis al Milan. Il nuovo amministratore delegato è l’uomo scelto da Elliot per riportare questa squadra ai grandi livelli ed oggi si è insediato ufficialmente anche nel Consiglio d’Amministrazione del club rossonero.

Il dirigente sudafricano ha visitato il centro sportivo Vismara e poi si è recato a Milanello per la seconda volta per incontrare la squadra ed ha assito a parte dell’allenamento. Anche domani sarà a Carnago con Leonardo e Maldini.

L'ex Arsenal ha rilasciato un video-messaggio attraverso Twitter per salutare tutti i tifosi ed ha parlato sia in inglese che in italiano dicendo anche il suo primo “forza Milan” : “È un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan in una nuova era come amministratore delegato. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi, non sarà facile, dobbiamo lavorare duramente e insieme, ma insieme riporteremo il Milan in alto. Forza Milan".