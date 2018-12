Empoli: mister Iachini è pronto a confermare il 3-5-2 visto nelle ultime gare

Continua la preparazione dell'Empoli in vista del prossimo match di campionato. Contro il Bologna, i toscani dovranno conquistare altri punti vitali per la salvezza. Per non lasciare nulla al caso, mister Iachini pare essere orientato a confermare il 3-5-2 visto nelle ultime giornate, rinunciando a qualcosa in avanti ma guadagnandone in compattezza. Davanti a Provedel, la retroguardia a tre dovrebbe essere formata da Veseli, Silvestre e Maietta. A centrocampo spazio a Bennacer, affiancato dalle mezzali Krunic e Traore. Occhio però al possibile utilizzo di Afryie Acquah. Di Lorenzo e Pasqual, invece, sulle fasce. Nella zona offensiva del rettangolo verde spazio a Caputo e La Gumina. Grande incertezza riguarda Zajc, che potrebbe sostituire l'ex Palermo o addirittura Veseli, tramutando in 4-3-1-2 la disposizione tattica iniziale.

Spulciando nelle statistiche, l'ultimo incrocio tra Empoli e Bologna al Castellani è datato 2016/17. L'allora squadra di Martusciello, in piena corsa salvezza, si impose per 3-1. Il primo goal della sfida lo segnò Croce, ci pensò poi l'ex Verdi a fissare il risultato sul momentaneo 1-1. In seguito ci pensarono Costa e Pasqual a regalare i tre punti ai toscani. Ora le forze in campo sono leggermente cambiate, anche se il Bologna non gode di ottima salute. I ragazzi di Inzaghi vorranno vincere, quelli di Iachini non saranno da meno.

Sul mercato, intanto, la società lavora per rinforzare il pacchetto offensivo. Il nome nuovo è quello di Dawid Kownacki, che con la Sampdoria non sta affatto brillando. Il ragazzo non riesce a ripetere le cose buone viste nelle scorse stagioni e sei mesi all'Empoli potrebbero dargli quell'esperienza che gli consentirebbe poi il grande salto in maglia blucerchiata. Per ora è solo una suggestione, l'Empoli però ci pensa.