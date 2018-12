Inter, Spalletti: "Siamo un'ottima squadra. Per Juventus e scudetto dipende tutto da noi"

Domani sera l'Inter sarà impegnata nella difficile trasferta contro la Juventus. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

LA JUVENTUS - "Ogni anni i bianconeri inseriscono calciatori che possono fare la differenza ancora di più rispetto all’anno precedente. Tre anni fa vennero a prenderci Pjanic, uno dei migliori. Lo scorso anno Cancelo, poi anche Higuain al Napoli. Quest’anno c’è Cristiano Ronaldo e penso che la mentalità che può portare nello spogliatoio sia incolmabile, questa in sostanza è la differenza".

NESSUNA PAURA - "Ci presenteremo per vincere contro ogni squadra. Abbiamo maggiori certezze perchè la squadra cresce e diventa sempre più completa a livello di atteggiamento. Dobbiamo fare strada passo dopo passo ed essere convinti che chi sta davanti non sia così bravo da non indurci a fare il nostro percorso".

SCUDETTO - "Non è finita quando perdi una partita, ma quando non ci provi convinto di arrivare a un obiettivo ben preciso. La distanza è importante ed è difficile prenderli, ma il primo passo per accorciare dipende da noi”.

L'ANALISI DELLA GARA - "Bisogna essere al loro livello nel confronto e non pensare alla loro mossa senza limitarsi nel comportamento. Oggi però si sta alzando il livello di gioco e questo può diminuire le differenze. Essere squadra in maniera continuativa può mettere in difficoltà i bianconeri”.