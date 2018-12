Serie B: big match tra Benevento e Verona, match agevoli per Palermo e Pescara

Il Palermo vuole tornare a vincere. Mentre la dirigenza si prepara al cambio di proprietà, la rosa prepara la sfida contro il Padova. Una trasferta agevole sulla carta ma da non sottovalutare. I rosanero hanno voglia di tornare in A e la promozione passa infatti anche da queste sfide. Vero esame di maturità per il Lecce. La seconda forza del campionato dovrà vedersela contro il Perugia, che sotto la guida di Nesta sta trovando una sua dimensione. I pugliesi proveranno a confermarsi quale rivelazione di questa stagione, Verre e compagni cercheranno un successo vitale. Trasferta molto delicata per il Cittadella. In casa della nuova Cremonese di Rastelli, i veneti cercheranno di conquistare punti preziosi per continuare la lotta verso i playoff.

Sfida casalinga tutto sommato agevole per il Pescara. I delfini ospiteranno un Carpi in leggera ripresa ma comunque inferiore dal punto di vista tecnico. I biancazzurri proveranno a vincere per tornare in alto, i falconi vorranno punti preziosi per allontanarsi dalla zona salvezza. Match-verità per il sorprendente Brescia di Corini. Le rondinelle saranno infatti ospiti della Salernitana. I campani di Colantuono vogliono però conquistare la Serie A in occasione del centenario e, per farlo, dovranno tirar fuori il meglio soprattutto da questo tipo di incontri. Altro match di cartello è quello tra Benevento ed Hellas Verona. I sanniti sono chiamati ad una vittoria in casa, gli Scaligeri di Grosso devono far punti per non complicarsi la vita.

Vero e proprio aut-aut salvezza, quello tra Livorno e Foggia. Le due formazioni sono rispettivamente ultima e penultima. Gli amaranto proveranno a tirar fuori le unghie davanti al proprio pubblico, i rossoneri faranno leva su un gruppo tutto sommato superiore dal punto di vista tecnico. Discorso analogo per il Cosenza, ospite dello Spezia. I calabresi cercheranno un miracolo, difficile che i liguri si lascino scappare la vittoria. Infine, trasferta delicata anche per l’Ascoli. I bianconeri saranno ospiti del Venezia di Zenga, reduce da quattro punti in due gare. Una sfida che potrebbe regalare emozioni.