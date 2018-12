Cagliari - Maran: "La Roma ha un tasso tecnico elevato, voglio una gara di corsa e sacrificio"

Messa subito in archivio la vittoria in Coppa Italia, è tempo di pensare al campionato per il Cagliari di Rolando Maran. Il tecnico rossoblu ha parlato in conferenza stampa e presentato la sfida contro la Roma: "Settimana corta con poco intervallo. Non dobbiamo pensare a chi manca ma chi andrà in campo. Passare in Coppa contro una squadra di A è importante. Se poi lo fai meritando è ancora meglio. La nostra crescita passa anche attraverso queste partite. Chi è entrato in campo si è fatto trovare pronto anche se aveva minutaggio ridotto".

Passaggio importante sulla Roma: "Ha un tasso tecnico elevato con uomini che ti possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Ha iniziato con difficoltà, ma sta trovando il passo giusto. Con l’Inter ha fatto una gara perfetta. Quella che domani dobbiamo fare noi con tanta intensità. Contro la Roma il mio esordio in A col Catania. Giocammo bene e si pareggiò con Castro".

Infine, un punto sui suoi ragazzi: "Farias sta crescendo bene e sta ritrovando gamba, mentre Sau e Ionita stanno bene e pronti a dare il loto contributo. João Pedro è un elemento che si trova bene con chiunque in attacco. La partita deve essere di sacrificio e di coraggio. Al momento giusto dovremo cercare di prendere in mano le redini aiutati dai nostri tifosi che sono la nostra forza in più".