Milan, tra mercato e sentenza UEFA

Mentre a Milanello Gattuso sta preparando la partita di domenica sera contro il Torino, Leonardo e Maldini stanno lavorando per l'imminente mercato invernale.

Il Milan ha la necessità di rinforzare il centrocampo e i due dirigenti si stanno focalizzando proprio su questo reparto.In pole position c'è sicuramente Fabregas: Gazidis lo aveva all’Arsenal per 3 stagioni e potrebbe usare questa corsia preferenziale per portarlo in rossonero. Attenzione che il Chelsea chiede 10 milioni per lasciarlo partire a gennaio visto che il contratto con i Blues scade a giugno 2019.

In casa Milan si valuta anche Denis Suarez che potrebbe arrivare in prestito con eventuale diritto di riscatto. Leonardo starebbe seguendo con attenzione Rodrigo Dourado in forza all’Internacional di Porto Alegre.

Resta invece in stand - by l'affare Ibrahimovic: Elliott Management Corporation vuole lo svedese, invece Gazidis avrebbe rimesso in discussione l’operazione. Intanto il 37enne sta sta valutando il suo futuro insieme alla famiglia. Torna invece a farsi calda quella che riguarda Alexandre Pato, ma il brasiliano è legato da un ultimo anno di contratto con il Tianjin Quanjian una clausola di 25 milioni di euro. Altro verdeoro che il Milan monitora è Everton Sousa Soeres, attaccante classe 1996 del Gremio, ma il costo del cartellino è di 30 milioni di euro.

Va ricordato che il Milan deve fare i conti con le sanzioni Uefa per non aver rispettato il FFP. sentenza che dovrebbe giungere entro l’inizio della prossima settimana.