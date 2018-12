Bologna, Inzaghi in conferenza: "Domani è un match fondamentale, servirà una grande partita"

Alla vigilia della trasferta di Empoli, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

EMPOLI - "La squadra di Iachiniè in salute, a Ferrara meritava di vincere. Ha un allenatore davvero in gamba, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Avremo tanti tifosi che ci seguiranno e siamo orgogliosi di questo”.

FIDUCIA - "Non ho bisogno di parlare con la società, la loro fiducia la sento tutti i giorni. Con loro non parlo di mercato perché questa squadra così come è può e deve fare molto di più”.

RITIRO DIMEZZATO - “Su sei notti siamo stati in ritiro quattro, perciò è stato sospeso solo per due notti. E’ stata una grande assunzione di responsabilità per la squadra, che mi ha chiesto di poter andare a casa dalle proprie famiglie".

A MAGGIO IL BOLOGNA SARA' SALVO - "Mi prendo la responsabilità di dire che sicuramente a maggio il Bologna sarà salvo, indipendentemente dalla sfida di domani. Io vedo come si lavora in questo ambiente e sono molto fiducioso, spero di trasmettere questa fiducia a tutti".