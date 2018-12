Genoa, Prandelli: "Spero di aiutare questa squadra a trovare la strada giusta"

Il momento per il Genoa non è facile: dopo Ballardini e Juric tocca a Prandelli. L'ex tecnico della Nazionale avrà il compito di far raggiungere la salvezza alla squadra di Preziosi il prima possibile, a partire da domani, quando al Ferraris arriverà la Spal per uno scontro diretto.

PARLA PERINETTI - A presentare il tecnico ci ha pensato il d.g. Perinetti: "Abbiamo cambiato perché c’erano delle difficoltà: perciò ci siamo affidati a una persona di grande competenza, esperienza e sensibilità umana".

PAROLA A CESARE - Poi è stato il turno del nuovo tecnico che ha prima regalato un pensiero a Juric: "Gli auguro di trovare presto una collocazione degna della sua professionalità".

LA BICICLETTA - "Quando ho rimesso gli scarpini da gioco, è stato come risalire in bici dopo tanto tempo e riprendere a pedalare. Adesso, però, non bisogna più fermarsi".

LA SOCIETÀ E I TIFOSI - "Qui parla la storia di questa grande società, la più antica. Quando arrivi al Ferraris senti una pressione pazzesca. Spero di aiutare questa squadra a trovare la sua strada, e sono convinto che già da domani saremo uniti con la nostra gradinata”.