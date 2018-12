Milan, Gattuso in conferenza: "Terzo posto? Non ci penso, ma nel calcio può succedere di tutto"

Gennaro Gattuso ha appena terminato la conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro il Torino. Tanti i temi trattati, andiamo a sentire le sue parole!

IL SEGRETO DELLA CRESCITA - "Se questa squadra è cresciuta è merito della strada che stiamo seguendo, lasciando niente al caso e lavorando ogni giorno con voglia. Domani voglio vedere grande senso di appartenenza perché è questo il segreto del Milan".

TORINO MEGLIO IN TRASFERTA - "E' una squadra che abbina tecnica e forza fisica, sempre ben messa in campo con un allenatore preparato. Sanno cosa fare ed è difficile da affrontare quando giocano fuori casa. Domani per noi sarà molto impegnativo".

DOPPIA PUNTA - "Ci proviamo, facciamo di tutto per metterli insieme. Non è un problema di quanti uomini usiamo davanti, il nostro focus deve stare sull'equilibrio e tenere bene il campo".

I RECUPERI DI MUSACCHIO E ROMAGNOLI - "Entrambi hanno fatto l'ultima risonanza quattro giorni fa, hanno ricominciato a correre e stanno facendo carichi di lavoro. Vediamo settimana prossima, sicuramente è un po' più avanti Mateo ma siamo sulla buona strada".

CALHANOGLU - "Su Hakan sapete cosa penso, può fare molto di più. Se le sue prestazioni non sono state brillanti è anche colpa mia che lo schieravo quando non stava bene, ma lui mi dava comunque massima disponibilità".

IBRAHIMOVIC - "Non mi risulta nulla, vale sempre quello che dico. C'è Leonardo, Maldini e Gazidis, fate questa domanda a loro. Io devo pensare a quello che ho tra le mani. A tutto il resto ci pensa la dirigenza".