Serie A - Il Napoli schianta il Frosinone: 4-0 al San Paolo 

Nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli batte senza problemi il Frosinone 4-0 tornando a -8 dalla Juventus. Match mai in dubbio con la formazione partenopea che, nel primo tempo, chiude subito i conti con Zielinski e Ounas mentre nel secondo tempo c'è spazio per la doppietta di Milik. Con questo successo la squadra campana consolida la seconda posizione con 35 punti mentre i ciociari restano in penultima posizione con 8 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con il tandem offensivo composto da Insigne e Milik mentre il Frosinone risponde col 3-4-2-1 con Campbell e Beghetto alle spalle di Pinamonti.

Pronti via e dopo sette minuti il Napoli passa in vantaggio con Zielinski che, dall'interno dell'area, batte Sportiello con un bel diagonale mancino, 1-0. Il Frosinone non riesce a reagire e al 23' i partenopei si rendono nuovamente pericolosi con Ghoulam che ci prova direttamente da corner ma Sportiello ci mette una pezza. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano notevolmente ma al 40' il Napoli trova la rete del raddoppio con una prodezza di Ounas che, dai 25 metri, lascia partire un gran mancino che si insacca sotto al sette, 2-0 e primo tempo agli archivi.

La seconda frazione si apre col Napoli ad un passo dalla terza rete con Insigne che incrocia col destro ma Sportiello ci mette una pezza. Sul prosieguo dell'azione Ounas illumina per Ghoulam ma l'algerino calcia alto da pochi passi. Longo getta nella mischia Ciano per Pinamonti ma al 64' sono i padroni di casa a sfiorare il gol con Insigne che, servito da Ounas, allarga il piatto destro ma Sportiello salva con i piedi. Poco più tardi si mette in proprio e calcia col mancino ma l'estremo ospite dice di no. Sugli sviluppi del corner, però, arriva il tris con Milik che di testa insacca, 3-0.

Nel quarto d'ora finale Ancelotti da spazio a Younes, Rog e Diawara e nel finale arriva anche il poker con Milik che, sugli sviluppi di un cross di Ghoulam, insacca da pochi metri, 4-0 e triplice fischio. Il Napoli vince senza affanni e torna a -8 dalla Juventus mentre il Frosinone resta al penultimo posto.