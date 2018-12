Roma in trasferta a Cagliari: conferma per Zaniolo, out Manolas

La Roma farà visita alle 18.00 al Cagliari valevole per il terzo anticipo di questa 15esima giornata di Serie A.

ROMA, SCELTE OBBLIGATE PER DI FRANCESCO

"Per quanto riguarda Fazio è totalmente recuperato. Manolas ha ricevuto un colpo in partitella e potrebbe restare fuori. Verrà in ritiro ma ha il 50% di possibilità che possa recuperare per il Cagliari. Marcano? Si è allenato benissimo".

I giallorossi ritorneranno in campo dopo il buon pareggio di settimana scorsa contro l'Inter. La squadra di Di Francesco lotterà per i tre punti per non perdere il treno quarto posto anche se dista solamente cinque punti. Scelte obbligate per il tecnico della Roma che dovrà fare i conti con i tanti infortuni: Pellegrini, De Rossi, Dzeko ed El Shaarawy non saranno del match, Manolas ha subito una botta in allenamento e anche lui sarà in dubbio. Confermato Zaniolo, con Under e Kluivert a supporto di Schick.

CAGLIARI, CONFERMA IL 4-3-1-2

"Settimana corta con poco intervallo. Non dobbiamo pensare a chi manca ma chi andrà in campo. Passare in Coppa contro una squadra di A è importante. Se poi lo fai meritando è ancora meglio. La nostra crescita passa anche attraverso queste partite".

Il Cagliari cercherà il successo visto che manca dal 28 ottobre e sopratutto per distanziare la zona pericolosa della classifica. Mancherà Barella, squalificato dopo il rosso rimediato settimana scorsa e Castro (out per tutta la stagione). Davanti Pavoletti con Joao Pedro e Farias sulla trequarti.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. All.: Rolando Maran

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Schick. All.: Eusebio Di Francesco