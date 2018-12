Serie A - L'Empoli riceve il Bologna e la sorpresa Parma il Chievo Verona

Questo pomeriggio alle 15.00 la Serie A ci propone tre partite: Udinese - Atalanta, Parma - Chievo Verona ed Empoli - Bologna.

PARMA - CHIEVO VERONA

Il Parma è sicuramente la sorpresa di questo campionato: ben 20 punti in 14 gare. Non si può dire lo stesso del Chievo Verona visto che si trova ultimo con solamente due punti conquistati.

Il Parma è reduce dalla sconfitta contro il Milan di settimana prossima vuole tornare al successo: "Sono fiducioso perchè quello che mi fa stare tranquillo è il fatto che la squadra in allenamento si allena con la massima intensità",

Il Chievo, dall'arrivo di DI Carlo, sta giocando meglio nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Quello che dobbiamo fare è non guardare la posizione del Chievo in classifica, ma analizzare la squadra".

Gervinho, uscito per un problema muscolare durante la gara a San Siro non è stato convocato. Per il Chievo restano indisponibili Pucciarelli, Tomovic, Jaroszynski, Rigoni e Rossettini è squalificato. Recupera invece Giaccherini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Scozzarella, Barillà; Ciciretti, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D'Aversa.

CHIEVO VERONA (4-3-2-1): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Cacciatore; Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Meggiorini; Pellissier.

Allenatore: Di Carlo.

EMPOLI - BOLOGNA

Sicuramente è uno scontro salvezza quello tra Empoli e Bologna. I toscani attualmente 17esimi con 13 punti, invece i rossoblu sono a quota 11 e terzultimi.

Tutti a disposizione di Iachini: "Abbiamo ribaltato la classifica ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo lavorare sulla tattica, abbiamo margini di crescita, come è normale che sia".

Dopo la sconfitta 4-1 sul campo della Sampdoria la panchina di Inzaghi traballante: “Sono sicuro, facciamo una scommessa, il Bologna a maggio sarà salvo. I giocatori mi hanno chiesto di stare due giorni a casa. Ho acconsentito".

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; La Gumina, Caputo.

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dijks; Orsolini; Santander, Palacio.