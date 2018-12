Milan riecco Higuain: contro il Torino spazio al 4-4-2

Questa sera il Milan ospiterà il Torino per il posticipo della 15esima giornata di Serie A. Due squadre in fiducia che lotteranno per i tre punti. Tanti duelli attesi, come quello tra Suso e Iago Falque, ma anche tra Higuain e Belotti.

MILAN, IN STRISCIA POSITIVA

Nonostante i tanti infortuni, il Milan è in striscia positiva e si trova attualmente quarto in classifica. Questa sera i rossoneri cercheranno il successo per avvicinare l'Inter ed allontanare la Lazio.

"Ma quando c'è disponibilità, voglia e tranquillità può succedere di tutto nel calcio. Dopo il periodo di soli infortuni ho visto un'aria diversa, degli occhi diversi, ci siamo ricompattati molto di più".

Gattuso tornerà al 4-4-2 visto anche il ritorno di Gonzalo Higuain dopo la squalifica che farà coppia con Cutrone. In mediana Kessié-Bakayoko mentre sulle fasce agiranno Suso e Calhanoglu. Ignazio Abate giocherà ancora da centrale adattato con Zapata ed i terzini saranno Calabria e Rodriguez. In porta Donnarumma.

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso

IL TORINO MAI SCONFITTO IN TRASFERTA

Il Torino nelle ultime settimane ha ripreso a vincere e si trova in zona Europa League. I granata che finora non hanno mai perso in trasferta arriveranno a San Siro con un obiettivo preciso: conquistare i tre punti per staccare la Roma e avvicinare ulteriormente la Lazio

Mazzarri avrà praticamente tutta la rosa a disposizione: "Mi sono arrabbiato giovedì, ma ci può anche stare che uno non sia concentrato al massimo in una partita come quella di giovedì, ma con il Milan non credo che ci possa essere questo problema".

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.