Milan, sfuma il sogno Ibrahimovic

Nel post partita tra Milan e Torino, Leonardo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha parlato di mercato spegnendo alcuni sogni dei tifosi rossoneri.

SFUMA IBRA

"Ibra ci ha sempre detto della sua posizione, ci ha dato la sua parola e lui è di parola. Se i Galaxy avessero soddisfatto le sue condizioni sarebbe rimasto, lo hanno fatto e rimarrà. Sarebbe stata una storia bellissima, avrebbe dato un peso importante ma non sarà possibile".

I tifosi del Milan erano già pronti a riabbracciare lo svedese che aveva lasciato un segno indelebile anni fa. Ma i Los Angeles Galaxy non hanno intenzione di far partire Ibra. In più i paletti Uefa non potranno essere ignorati con nuove regole da rispettare.

A Gattuso arriverà un terzo attaccante da affiancare a Higuian e Cutrone. Secondo SportMediaset Leonardo avrebbe contattato l'agente di Fabio Quagliarella, Beppe Bozzo. Il centroavanti napoletano vorrebbe un contratto fino al 2020, ma il club di via Aldo Rossi preferirebbe sei mesi.

IL CENTROCAMPO

In mediana Lucas Paquetá prenderà il posto di e Giacomo Bonaventura, dunque il Milan andrà sul mercato per sostituire Biglia visto che l'argentino non rientrerà prima di aprile.

Diverso il discorso Cesc Fabregas: "Abbiamo valutato, visto le possibilità, ma senza affondo. Stiamo valutando le condizioni". Il giocatore vorrebbe venire al Milan, ma il Chelsea dovrà abbassare il prezzo del cartellino, visto che al momento ne chiede 10. L''alternativa è Stefano Sensi del Sassuolo anche se per gli emiliani il giocatore è incedibile.