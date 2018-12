Napoli, Ancelotti suona la carica: "Siamo qui per cercare di fare la nostra partita come sempre"

Carlo Ancelotti ha presentato l'importantissima gara di domani sera contro il Liverpool.

LA TATTICA - "Non so il Liverpool, so quello che dobbiamo fare noi per passare noi. Ho il conforto della partita d'andata che ci ha dato fiducia e convinzione, non so se saremo in grado di ripeterla perchè dipende dal valore dell'avversario, ma è quello che vogliamo fare".

QUI PER FARE LA PARTITA - "Non siamo qui per aspettare ma per fare la nostra partita come facciamo sempre. A volte ci si riesce ed a volte no, ci sono due fasi e se riusciamo a farle bene allora avremo possibilità di passare il turno".

ANFIELD - "E' uno stadio fantastico, un clima tra i migliori al mondo. Tutti conosciamo la passione dei tifosi, ma è fantastico giocare queste partite in questi stadi".

LIVERPOOL - "Credo che Klopp sia consapevole del fatto di dover fare una grande partita per vincere domani. E' normale che ci sia il sostegno di un pubblico che è stato sempre presente nelle gare importanti".

IL NAPOLI UNICA ALTERNATIVA IN ITALIA ALLA JUVENTUS - "Non abbiamo bisogno di aspettare questa partita per sapere quanto è forte la mia squadra. Lo straordinario è già stato fatto, domani occorre fare una bella partita".