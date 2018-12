Milan, Quagliarella è l'ultima idea di Leonardo

Come vi abbiamo raccontato ieri Leonardo ha chiuso le porte per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha voluto rispettare il contratto che ha con i Galaxy e non verrà al Milan. I rossoneri hanno bisogno di un altro attaccante ed ecco perchè sia il dirigente brasiliano e Maldini sono alla ricerca di un ulteriore punta.

Nelle ultime ore l'ultima idea in casa Milan è Fabio Quagliarella: Leonardo avrebbe già avuto contatti con il suo agente, Beppe Bozzo e sul piatto avrebbe messo un contratto di 6 mesi, da gennaio a giugno, più un’altra stagione. l Milan potrebbe inserire nella trattativa il cartellino del giovane Raoul Bellanova, giocatore che piace molto a Giampaolo.

Anche nei mesi scorsi Mirabelli aveva cercato l'attaccante napoletano, ma senza successo visto il no di Ferrero. Anche in questo caso il presidente della Sampdoria avrebbe già offerto a Quagliarella il rinnovo annuale con opzione sulla stagione successiva legata al numero di presenze visto che è in scadenza nel 2019. La scelta sarà poi del giocatore e non è da escludere che possa decidere di rimanere a Genova.

Leonardo e Maldini hanno però piani B: da Origi del Liverpool e Rashford del Manchester United.