Milan, rifinitura verso l'Olympiacos: c'è Musacchio, assente Romagnoli

Domani sera il Milan sarà atteso dall'importante sfida contro l'Olympiacos: un dentro e fuori per il proseguo dell'Europa League. I rossoneri non potranno sbagliare se non vorranno essere eliminati dalla competizione europea. Il Diavolo avrà tre risultati a disposizione: i rossoneri andranno ai sedicesimi in caso di vittoria, pareggio e anche sconfitta per 1-0, 2-1, 4-2, 5-3, ma non 2-0, 3-1 o con 3 gol di scarto.

Come noto, il club di via Aldo Rossi è a caccia di rinforzi sul mercato ma un’eliminazione in Europa League potrà avere ripercussioni sul mercato e sulle ambizioni di Singer e company.

Il Milan alle 15 partirà verso Atene. Alle ore 19 (locali) Gattuso interverrà in conferenza stampa per presentare la gara decisiva di domani sera.

C'è Musacchio, assente Romagnoli

Nella rifinitura di questa mattina, Gattuso ha avuto a disposizione Musacchio che, molto probabilmente, sarà convocato per la trasferta in Grecia. Dunque l'argentino ha superato la lesione al legamento crociato posteriore. Anche Lucas Paquetà ha lavorato con il resto del gruppo. Assente invece Romagnoli: il capitano dovrebbe tornare a disposizione per la prossima partita di campionato in casa del Bologna in programma martedì prossimo.

In attacco, spazio ancora alla coppia Cutrone-Higuain e sulle fasce Suso e Calhanoglu. In porta dovrebbe esserci Reina al posto di Gigio Donnarumma.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Castillejo; Higuain, Cutrone Allenatore: Gattuso