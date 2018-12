Duncan è la chiave di questo Sassuolo

Inizio di stagione molto positivo per il Sassuolo allenato da Roberto De Zerbi. L'allenatore bresciano sta proponendo un buon calcio in Emilia, riportando a sognare i tifosi neroverdi. Tanti giocatori sono approdati al Sassuolo in estate, tra cui il sempreverde Boateng, le sorprese Magnani e Bourabia e altri giocatori che si stanno esaltando, calcisticamente parlando, negli schemi di De Zerbi.

Oltre a un Sensi ritrovato, che ha conquistato pure Mancini, è Alfred Duncan il vero top player di questa squadra. Il gol segnato domenica contro la Fiorentina ha sottolineato le ottime capacità del giocatore ghanese. Calciatore bravo sia nel recupero palla che nel portare avanti l'azione, grazie anche all'enorme fisicità. Un centrocampista che ogni tanto si toglie pure lo sfizio del gol come capitato nella partita contro i viola. Ma non era così scontato ad inizio stagione: il mister del Sassuolo non ha creduto molto nelle potenzialità di Duncan, salvo poi accorgersene con il passare delle giornate. Quindi ora è arrivato il momento per il ghanese di prendersi la squadra sulle spalle e cercare un piazzamento in Europa League.