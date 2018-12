Atalanta: Gasperini recupera tutti in vista del match contro la Lazio

Gian Piero Gasperini recupera infortunati e squalificati. In vista della Lazio, il tecnico dell'Atalanta potrà di nuovo contare su Josip Ilicic, espulso contro l'Empoli, e sui recuperati Djimsiti e Castagne. Il difensore centrale ha recuperato dal fastidio al retto pubico mentre l'esterno può comunque giocare nonostante la rottura dello scafoide destro. L'unico che ancora non calcherà il campo è Varnier, lungodegente. Intanto Gasperini seguirà oggi i suoi in una seduta pomeridiana a porte chiuse. La sensazione è che comunque non dovrebbero esserci sorprese in merito all'undici titolare.

L'Atalanta dovrebbe infatti schierarsi con il solito 3-4-2-1. Davanti al portiere Berisha, i centrali difensivi saranno Toloi, Palomino e Masiello. A centrocampo spazio a Remo Freuler e Marten de Roon, affiancati da Hateboer e Gosens. Dietro a Duvan Zapata, Gasperini sicuramente piazzerà Alejandro Papu Gomez ed Ilicic. Il fantasista argentino ha parlato del suo ruolo proprio allo store della dea, qualche giorno fa: "Sarà una partita bella, puntiamo entrambi all'Europa League ma finora non abbiamo avuto continuità. A Udine si è visto il vero Zapata, ha fatto fatica all'inizio, ma deve abituarsi a giocare con me, Ilicic e Rigoni. Nessuno tranne me può fare quello che faceva Cristante, io sono l'unico candidato. Faccio gioco e creo occasioni più che concludere. Rigoni? Non è facile adattarsi al calcio di Gasperini".

Gomez ha anche parlato del compagno Rigoni che ha spesso trovato delle difficoltà tattiche. La dirigenza atalantina pare decisa a cederlo a gennaio. Percassi ha spesso detto che qualche atleta andrà via per giocare, sull'argentino è forte il Frosinone. Chi potrebbe arrivare è invece l'esterno offensivo Christian Fassnacht, proprio ieri autore di una buona prova contro la Juventus. Lo Young Boys difficilmente riuscirà a trattenerlo, l'Atalanta vuole anticipare tutti con un colpo dei suoi.