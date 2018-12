Juventus, Allegri in conferenza: "Cancelo dovrà essere operato. Forse anche Cuadrado"

Alla vigilia del derby contro il Torino, Max Allegri ha parlato in conferenza.

RITIRO LIBERO - "Li ho lasciati liberi perché abbiamo fatto 5 giorni in ritiro. Gli avevo promesso che li avrei lasciati senza ritiro perché la squadra ha responsabilità. Domani mattina facciamo allenamento ala Continassa, poi andremo in ritiro".

IL TORINO - "Domani deve essere una bella partita e vincerà chi merita, se qualcuno vincerà. Ma deve essere ristretto alla partita, allo sport, non devono esserci altre cose".

CANCELO E CUADRADO - "Cancelo, stamattina gli si è bloccato il ginocchio. Menisco mediale interno, stasera o domani verrà operato e sarà a disposizione dopo la sosta. Cuadrado ha un problema al ginocchio e verrà valutato per decidere se rientrerà con la squadra o anche per lui ci sarà bisogno di un intervento".

IL KO CON LO YOUNG BOYS - "L'altra sera poi obiettivamente ci siamo fatti gol da soli sul rigore, poi abbiamo preso un gol su ripartenza, abbiamo sbagliato sei sette gol, abbiamo preso una traversa, ci è stato annullato un gol giustamente. Non siamo stati brillantissimi, ma non meritavamo di perdere".

SOCIETA' SOLIDA - "La Juventus stessa come società è una società in cui si lavora molto bene e c'è grande organizzazione. I risultati non si ottengono solo perché ci sono i giocatori e c'è organizzazione solida. I risultati si ottengono perché c'è una società così".

MAZZARRI - "Lui ha fatto una grande carriera, sta facendo bene al Torino che è in lotta per l'Europa League e le sue squadre hanno un grande carattere".

LE ULTIME DI FORMAZIONE - "Rientra Chiellini. L'unico dubbio potrebbe essere tra Bonucci e Rugani. A destra giocherà De Sciglio e a sinistra Alex Sandro. Domani gioca Perin. Ronaldo salterà una delle tre tra Roma, Atalanta e Sampdoria".