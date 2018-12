Il Sassuolo cerca la vittoria a Frosinone

Sfumata nel recupero la vittoria contro la Fiorentina, ora i neroverdi dovranno dare risposte importante in ottica europea. Di fronte però trova un Frosinone con tanta fame di vittoria. Il Sassuolo è ancora orfano di Boateng e dovrà fare anche a meno di Djuricic, squalificato. Da valutare ancora le situazioni riguardanti Adjapong, Boga e Sernicola. Per i ciociari saranno assenti gli infortunati Dionisi, Halfredsson e Paganini. A Frosinone solo un confronto tra le due società in Serie A: i neroverdi hanno vinto di misura, mettendo così un piede in Europa League. Il match avrà i riflettori puntati su Ciano e Berardi, uno per affermarsi in Serie A, l'altro per ritrovare un calciatore che sembra ormai perso. L'arbitro della partita è Eugenio Abbattista, della sezione di Molfetta, giunto al suo decimo fischietto nella massima serie. In questa stagione ha già arbitrato il Sassuolo, nella partita vinta in casa della Spal.

Probabili formazioni:

FROSINONE: Sportiello; Ariaudo, Goldaniga, Capuano; Zampano, Maiello, Chibsah, Beghetto, Ciano; Campbell, Ciofani.

SASSUOLO: Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Sensi; Di Francesco, Berardi, Babacar.