Fiorentina, Pioli in conferenza stampa : "Domani ci sono in palio tre punti pesanti"

Alla vigilia del derby contro l'Empoli, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa.

LA PARTITA - "Quella di domani sarà una partita importante e lo sappiamo. In settimana abbiamo lavorato bene, quello che ho visto io non penso sia così importante ma lo sarà quello che riusciremo a mettere in campo domani".

IACHINI ED EMPOLI - "Non voglio parlare dell’Empoli, ma solo della Fiorentina e voglio parlare solo dei miei giocatori. Iachini è stato il compagno con cui ho giocato di più in carriera e i ricordi sia belli che brutti sono tanti".

IL MOMENTO VIOLA - "Difficile dire se sia la partita più importante da quando sono a Firenze, ma non sarà decisiva per i nostri obiettivi di migliorare la posizione dello scorso campionato".

MANCANZA DI SUCCESSI - "Le mancate vittorie di Frosinone e Bologna avrebbero fatto cambiare i giudizi. Quei punti in più avrebbero sicuramente cambiato le cose".

LA SETTIMANA - "Abbiamo preparato situazioni di gioco che possono darci vantaggio e dovremo essere bravi a metterle in pratica. Ripartiremo dagli ultimi 15 minuti di Sassuolo".

SIMEONE TORNATO AL GOL - "Il gol per Giovanni è stato importante e in settimana ho avuto segnali in questa direzione. Lui è tornato il voglioso e determinato che conosciamo".