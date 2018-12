Il Sassuolo torna alla vittoria

ll Frosinone per la salvezza, il Sassuolo per l'Europa. Questo è lo scenario dello Stirpe. Due squadre che lottano in campo, per ottenere tre punti fondamentali. Una partita molto equilibrata, con i neroverdi che creano molto ma sprecano anche tanto, i ciociari provano a costruire ma si trovano di fronte un muro difensivo.

Nel primo tempo è il tanto atteso Duncan a sbloccare la partita: il centrocampista ghanese si inserisce all'interno dell'area, dal fondo prova il tiro e con la deviazione di Ariaudo segna il gol dello 0-1. Nel secondo tempo i ritmi cambiano. Al 58' minuto i neroverdi chiudono la pratica: Duncan apre per Berardi che deve solo calciare e batte con facilità Sportiello. Tre punti importanti per il Sassuolo che ora si porta al sesto posto in attesa di Roma-Genoa.