Serie A, Roma - Genoa: le probabili formazioni

Il posticipo della 16° giornata di Serie A la Roma ospiterà il Genoa.

LE ULTIME SULLA ROMA

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima partita di Di Francesco. La Roma nelle ultime cinque partite ufficiali non ha mai vinto ed è in crisi di risultati. La classifica piange, il quarto posto è lontano cinque punti. La dirigenza ed i tifosi si aspettavano una reazione contro il Plzen in Champions ma non c'è stata. Se la squadra capitolina non vincerà Di Francesco potrebbe essere esonerato.

Non ci saranno Dzeko, El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini ancora fuori per infortuni. Roma in campo con il 3-4-3, nel quale Zaniolo dovrebbe giocare come falso nueve.

"Con il Genoa dobbiamo vincere, deve essere un nuovo inizio, una ripartenza. Adesso siamo tutti in discussione, nessuno ha il posto assicurato. Con il Genoa non giocheranno dei nomi ma una squadra”.

ROMA (3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Fazio; Florenzi, Cristante, Nzonzi, Manolas; Under, Zaniolo, Kluivert

LE ULTIME SUL GENOA

Prandelli, dopo l'esordio agrodolce col pareggio 1-1 in casa contro la Spal, vorrà conquistare la prima vittoria sulla panchina del Genoa contro una squadra in crisi di risultati.

Pesante l'assenza di Criscito in difesa per squalifica. Invece rientreranno dalla squalifica Bessa e Romulo. In attacco il solito tandem composto da Kouamé e da Piatek.

"La differenza sarà la nostra voglia di non passare da vittime sacrificali facendo una grande prestazione. In settimana abbiamo lavorato bene, con una buona concentrazione".

GENOA (3-5-2): I. Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Romulo, Hiljemark, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouamé, Piatek.