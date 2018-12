Serie B: frena il Palermo, rinviata per pioggia Cosenza-Benevento. Sorride il Foggia

Frena il Palermo. Contro il fanalino di coda Livorno, i rosanero di Stellone non vanno oltre l'1-1. Nella sfida del Barbera Moreo illude i padroni di casa, Raicevic agguanta il pari che resiste fino alla fine. Terza vittoria consecutiva per il sorprendente Brescia di Eugenio Corini. Le rondinelle, ora seconde in classifica, battono il Lecce per 2-1. I pugliesi vanno avanti sul finale di prima frazione con La Mantia, nella ripresa ci pensano il solito Donnarumma e Gastaldello a ribaltare le sorti del match. Finisce in parità Ascoli-Cittadella: a Schenetti risponde un rigore di Ardemagni.

Stesso finale tra Perugia e Spezia. Dopo il goal di Vido, i liguri riescono a pareggiarla grazie a una bella progressione di Gyadi. Le due formazioni continuano dunque a rimanere agganciate al treno playoff. Pareggiano anche Venezia e Crotone, con Zenga abile a fermare la rosa di Oddo. I lagunari la sbloccano con Modolo, un rigore di Ante Budimir salva parzialmente la situazione. Altro stop invece per la Salernitana di Colantuono, sconfitta per 3-2 in casa del Carpi. I falconi calano il tris con Pasciuti, Sabbione e Vano, inutili le reti di Casasola e Rosina nel finale.

Rinviata Cosenza-Benevento. La pioggia incessante impedisce alle due formazioni di giocare, la partita verrà disputata nei prossimi giorni. Importante 3-1, infine, per il Foggia. I rossoneri mettono KO la Cremonese disputando un'ottima gara. Avanti grazie a Mazzeo, i padroni di casa vengono raggiunti poco dopo da Mogos. Ci pensano però Kragl e Iemmello a portare i tre punti a casa.