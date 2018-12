Bologna: Inzaghi presenta la sfida contro il "suo" Milan

Pippo Inzaghi non pensa alle critiche. Il tecnico del Bologna presenta la sfida contro il Milan, squadra del suo cuore, glissando sulle polemiche: "Parliamo solo di calcio. Quello che è successo a Casteldebole mi ha colpito, gesto riprovevole. Sono vicino ai dirigenti. Io e i miei giocatori abbiamo un motivo in più per fare una grande partita contro il Milan. Non ho mai pensato fosse cambiato nulla tra i dirigenti e me. Ero molto sereno. La società sa come lavoro, i giocatori sanno come lavoro. Essere in discussione fa parte del nostro mestiere. Il mio post su Instagram era per dare fiducia a tutti. Sapevo che bisognava lottare per la salvezza, sappiamo che dobbiamo tutti dare di più. Io ci credo alla salvezza, ci credo fortemente".

Inzaghi passa poi a parlare del Milan: "Gli obiettivi del Milan erano chiari. Ad Atene se rigioca la partita 100 volte la vince 99 se ha Suso in campo perché è giocatore che fa la differenza. Il divario tecnico c’è ma dobbiamo dare il massimo e curare i dettagli. Noi abbiamo una grande occasione, mancano più di 20 partite, quello che ci manca è un risultato positivo. Siamo migliorati in tante cose ma non basta per portare a casa i 3 punti. Davanti al nostro pubblico, però, abbiamo grandi responsabilità. Gattuso è un grande amico. Ci siamo sentiti poco tempo fa quando era in difficoltà. Sarà una giornata particolare per quello che è stato il Milan per me, una società sempre e per sempre nel mio cuore".

In ultimo, un'analisi sul Bologna: "Dobbiamo avere adrenalina a mille. Vedo la squadra carica. Potrebbe non bastare la partita perfetta però penso che possiamo fare una grande gara e dare tutto. Errori individuali? Li stiamo pagando. Ho consigliato ai ragazzi di fare qualcosa in più quando si sbaglia, in fatto di cura dei dettagli e lavoro. Mangiare, dormire, tutto serve per migliorare la concentrazione ed evitare errori. Pulgar non ci sarà, Dijks ha la febbre, vedremo se gli passerà. Gli altri sono a disposizione".