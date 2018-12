Frosinone - Si cerca il sostituto di Moreno Longo: Baroni il nome caldo

Moreno Longo non sarà più l'allenatore del Frosinone. O almeno questo filtra dalle parti dello "Stirpe". Fatale all'ex Pro Vercelli la sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Nonostante un mercato importante, i ciociari non sono riusciti a costruire una propria identità tattica e le colpe vanno maggiormente da attribuire a Longo. Anche il presidente Stirpe pare essersi convinto della necessità dell'esonero per dare la scossa alla squadra. Molti i profili contattati dalla dirigenza, tutto però è stato rimandato per una questione economica. L'eventuale ingaggio del nuovo mister dovrà infatti rientrare nei parametri societari e consentire al Frosinone di avere un piccolo tesoro da cui partire per cambiare qualcosa durante il calciomercato invernale.

Il profilo più indicato è quello di Marco Baroni. Secondo un'indiscrezione lanciata da TMW ed Alfredo Pedullà, l'ex Benevento avrebbe trovato l'accordo sia con il Frosinone che con i sanniti per la risoluzione contrattuale. Baroni si rilancerebbe dopo una prima esperienza orrenda in A - proprio con il Benevento - mentre il Frosinone troverebbe in lui un tecnico grintoso e preparato. L'unico dubbio che circola tra la tifoseria ciociara riguarda proprio la poca esperienza di Baroni in A. In una situazione così delicata servirebbe forse un tecnico più esperto. Uno come Beppe Iachini, per esempio, subito bravo a trasformare l'Empoli dopo la gestione di Andreazzoli, troppo barocca per un campionato pragmatico come quello italiano.

La società lavora intanto anche sul mercato. Quattro calciatori del Frosinone verranno infatti svincolati. In riferimento all'art. 107 comma 2 delle N.O.I.F., infatti, la Lega di Serie A ha comunicato i nominativi dei calciatori posti in lista di svincolo suppletiva dalle società militanti nel massimo campionato italiano 2018/19. Si tratta di Giorgio Bracaglia, Jacopo Caliciotti, Jake Engerer e Matteo Margagnoni.