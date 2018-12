Milan, vincere per dimenticare il ko contro l'Olympiacos. Gattuso recupera Suso

Questa sera si chiuderà la 16° giornata di Serie A con il Milan che scenderà in campo contro il Bologna. Entrambe le squadre andranno alla ricerca di una vittoria per rilanciare le rispettive ambizioni stagionali.

Al Dall'Ara i rossoneri cercheranno il successo dopo la disfatta europea di giovedì scorso contro l'Olympiakos. Un ko che continuerà a bruciare ancora per parecchio tempo, ma il Diavolo non potrà più sbagliare soprattutto per allungare sulla Lazio visto che ieri ha perso per 1-0 contro l'Atalanta.

Una partita molto importante anche per i rispettivi allenatori Rino vs Pippo: ex compagni di squadra "costretti a farsi del male" con il tecnico del Bologna che, se non vincerà, rischierà l'esonero.

"Lui si gioca tanto e io pure. Sappiamo di aver fatto una figuraccia e scritto una pagina nera della storia del Milan. Ma è chi ruba che si deve vergognare".

Dopo Musacchio, anche Romagnoli è ritornato tra i convocati, ma entrambi partiranno dalla panchina. Ecco perchè in difesa ci saranno ancora la coppia Zapata-Abate, ai lati Calabria e Rodriguez. Invece Gattuso riavrà dal primo minuto Suso che ha smaltito del tutto il problema muscolare. In avanti con Higuain spazio a Cutrone. L'unico dubbio sarà Calhanoglu ma, il turco, dovrebbe poi partire dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Mattiello, Orsolini, Nagy, Poli, Krejci; Santander, Palacio.

Milan (4-4-2): Donnarumma, Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu, Higuain, Cutrone.