Juventus: le ultime in vista della Roma

Torino in dicembre è solitamente una città fredda, ma la passione per il calcio riesce a spaccare anche il freddo più pungente. A pochi giorni dal Derby della Mole, la Juventus prepara la sfida alla Roma dello Stadium, sabato alle 20:30. Ma, nei bianconeri, ci sono notizie da dare: detto di Cancelo che rivedremo dopo la sosta nel nuovo anno, arrivano buone notizie da Khedira, tornato ad allenarsi con il gruppo e tra i papabili convocati contro i giallorossi. Nella giornata di ieri, sul campo della Continassa, i giocatori della Zebra agli ordini di mister Massimiliano Allegri hanno svolto esercizi di riscaldamento e una sessione incentrata sulla tecnica, basata sul possesso palla e sui tiri in porta. Nella giornata di oggi, sessione mattutina degli allenamenti.

Uno dei calciatori su cui Allegri dimostra di voler sempre di più puntari si chiama Mattia De Sciglio. Giocatore arrivato in punta di piedi dal Milan, sollevando anche polemiche e malcontento tra i tifosi bianconeri, si sta rivelando un difensore interessante dal punto di vista della sua crescita personale. Partita dopo partita, ha acquisito interessanti capacità di spinta, migliorate rispetto a quelle non eccelse viste negli anni in cui vestiva rossonero del Diavolo. Giocatore mai sopra le righe, fa della umiltà e della semplicità il suo stile di vita e di gioco, caratteristiche apprezzate, non è una novità, dal mister bianconero.

Un ragazzo davvero importante come sostituto (riserva non è termine esatto) di Cancelo, anche se potrebbe sembrare non completo e meno incisivo del portoghese ex Valencia e Inter. Una cosa è certa: Mattia vuole dimostrare il suo valore e mettere in difficoltà Allegri nelle sue scelte di formazione. Le partite contro Torino e Young Boys hanno dimostrato che può essere una freccia importante nella rosa bianconera.

Occhio anche ad alcune situazioni di mercato bianconero: questione Pogba chiusa, probabilmente, con l'esonero di Mourinho è probabile rimanga allo United. Piace sempre Rabiot, nome che potrebbe tornare di moda (come ogni mercato aggiungo), ma la concorrenza rimane altissima. Ma ora bisogna pensare alla Roma e a Sabato sera con un De Sciglio arma in più per Allegri e il rientro importante di Khedira.