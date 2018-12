Sassuolo: contro il Torino un vero e proprio match-verità

Il Sassuolo ha voglia d'Europa. Dopo tre risultati utili consecutivi, i neroverdi di De Zerbi sfideranno il Torino per un match dal sapore di Europa League. Anche i granata viaggiano infatti a ritmi serrati per arrivare tra le prime sei a fine stagione. Nella giornata di ieri, doppia seduta di allenamento per gli uomini di De Zerbi. In mattinata si è tenuta una sessione di analisi video, nel pomeriggio il Sassuolo si è invece allenato sul campo di San Michele. De Zerbi ha fatto svolgere esercizi incentrati sulla tattica e sul possesso palla. A parte Duncan, Boateng e Pegolo. Oggi è invece prevista una seduta a porte chiuse.

Roberto De Zerbi dovrebbe comunque parzialmente confermare l'undici titolare visto contro il Frosinone. 3-4-3 il modulo di base, con un solo dubbio per reparto. Davanti a Consigli, la retroguardia a tre sarà formata da Marlon, Magnani e Ferrari. Il classe '95 di proprietà della Juventus si gioca la maglia con Bourabia, cambio che tramuterebbe in 4-3-3 la disposizione tattica neroverde. A centrocampo ci sarà Duncan e Sensi, il regista è però in ballottaggio con Magnanelli e Locatelli. Nessun problema per Pol Lirola e Rogerio sulle fasce. In attacco, Federico Di Francesco parte leggermente in vantaggio rispetto a Bourabia, confermati Babacar e Berardi.

Proprio l'ex esterno del Bologna ha parlato dopo il Frosinone, commentando il cammino dei suoi: "Obiettivo europeo? Non ci piace parlare di obiettivi, lo abbiamo detto da inizio anno, ma una classifica così ci dà ancora più voglia di andare ad allenarci subito per il Torino che è subito dietro di noi. Dobbiamo cercare di continuare così, abbiamo anche lasciato qualche punto per strada, ma questa squadra ha tutti i numeri per fare bene. A me interessa solo che facciamo bene perché siamo una squadra che ha grandi valori e dobbiamo continuare a fare bene e a divertirci".