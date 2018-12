Milan, Gattuso studia le soluzioni per sostituire Kessie e Bakayoko

Il Milan è tornato al lavoro per preparare l'importante sfida contro la Fiorentina: i rossoneri hanno l'obbligo di vincere per dimenticare il brutto pareggio contro il Bologna di martedì scorso ma soprattutto per l'eliminazione dai gironi di Europa League. Il Diavolo dovrà provare a reagire se non vuole perdere il quarto posto.

NUOVA EMERGENZA, QUESTA VOLTA IN MEZZO AL CAMPO

Se con i rientri di Romagnoli e Musacchio l'emergenza in difesa è stata archiviata, ora la la coperta al momento è corta in mezzo al campo. Gattuso dovrà fare i conti con le squalifiche di Kessie e Bakayoko nel prossimo incontro di sabato contro la Fiorentina. Il primo perché era già diffidato, il francese invece per il rosso rimediato in campo. Ringhio sta già rinunciando a Biglia e Bonaventura e, anche per questo, dovrà inventarsi qualcosa visto che la coperta è ancora più corta.

Gli unici centrocampisti disponibili saranno Bertolacci, Mauri e Montolivo, che finora sono stati impiegati con il contagocce, anzi i due italiani non hanno mai giocato in campionato, invece l’italo-argentino ha già giocato dal primo minuto contro il Parma.

POSSIBILE RITORNO AL 4-3-3

Gattuso riproporrà il 4-3-3, modulo accantonato nelle ultime settimane: a centrocampo inserirà José Mauri e Bertolacci e Calhanoglu sarà arretrato nel ruolo d'interno. Resta, al momento, improbabile l'utilizzo di Alessio Romagnoli in mediana. In avanti spazio al trio Suso-Higuain-Castillejo.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

In un Milanello imbiancato dalla nevicata notturna, questa mattina si è svolto il penultimo allenamento della settimana in vista della partita di campionato di sabato 22 che vedrà i rossoneri affrontare la Fiorentina alle 15.00 a San Siro.



La squadra è sempre rimasta in palestra, dove sono stati eseguiti una serie di esercizi per la forza fatti utilizzando delle macchine. Dopodiché, spazio a un lavoro a secco prima di terminare con una sessione di stretching.