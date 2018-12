Milan, il Chelsea torna su Higuain: possibile scambio con Morata?

Il mercato di gennaio è alle porte e per il Milan sarà una manna dal cielo visto sia i tanti infortunati, ma soprattutto la crisi di risultati. Ieri sera i colleghi di Sky Sport 24 hanno lanciato un indiscrezione importante proprio in questo senso, andiamo a scoprire qual'è!

Il Chelsea è tornato ad interessarsi in maniera concreta per Gonzalo Higuaín. Non è un segreto che Maurizio Sarri lo vuole a tutti i costi in maglia Blues (in estate la dirigenza aveva bloccato la trattativa per evitare investimenti su calciatori over 30 ndr) visto che al Napoli ha portato il Pipita al record di gol in Serie A. Inoltre stanno giocando da settimane con un falso nueve perchè le punte di ruolo stanno rendendo molto meno.

Il club londinese farà un tentativo per portarlo in Inghilterra già da gennaio, ma l'operazione è molto complicata visto che poi il cartellino è in possesso della Juventus. Il Milan potrebbe virare su Morata in procinto di lasciare il Chelsea.

Higuain non sta vivendo un molto semplice derivante probabilmente dal rigore sbagliato con la Juventus.