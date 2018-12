Milan - Fiorentina, le probabili formazioni: per Gattuso è emergenza a centrocampo

Questo pomeriggio il Milan ospiterà la Fiorentina. Una partita chiave per entrambe le squadre: i rossoneri, dopo il pareggio deludente contro il Bologna, cercheranno i tre punti per mantenere il quarto posto. Stesso discorso lo farà la Viola che vorrà il successo per un piazzamento utile per l’Europa League, che dista solo due punti.

Gattuso perde anche Bertolacci

Gattuso dovrà rinunciare per squalifica sia a Bakayoko, sia a Kessié. A Milanello sta piovendo sul bagnato visto che Andrea Bertolacci non sarà della partita complice un guaio muscolare. Insieme a José Mauri e Calhanoglu dovrebbe agire Calabria in un ruolo inedito. Il passaggio al tridente comporterebbe l’esclusione di Cutrone dall’undici iniziale, con Higuain affiancato da Suso e Castillejo.

Gattuso: " Ora siamo quarti. Dobbiamo sbagliare il meno possibile. Da parte mia comunque non c'è nessun problema, non penso al fatto di poter essere cacciato. Sono tranquillo e penso solo a lavorare".

I convocati

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Brescianini, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.

La probabile formazione

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, José Mauri, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. All. Gattuso.

Pioli ha tutti a disposizioni

Tutt'altra situazione sta vivendo Pioli visto che ha recuperato sia Milenkovic e Veretout ed entrambi saranno schierati dal primo minuto: Benassi e Gerson si contenderanno una maglia con Edimilson. In attacco con Simeone, Mirallas e Chiesa.

"Tutte le partite sono delle occasioni importanti. Chiaramente ci manca la vittoria in trasferta, che abbiamo sfiorato spesso, ma che se non abbiamo centrato è perché ci è mancato qualcosa".

I convocati

Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Fernandes Edimilson, Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Olivera, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Thereau, Veretout, Vlahovic

La probabile formazione

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Pioli.