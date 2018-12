Il Napoli ospita la Spal: Ancelotti non potrà contare su Allan

Questo pomeriggio il Napoli ospiterà la Spal per il 17° turno del campionato di Serie A.

Dopo la vittoria in extremis contro il Cagliari, gli azzurri vorranno continuare a vincere sperando che la Juventus non farà lo stesso contro la Roma ma soprattutto per tenere a distanza le inseguitrici come l'Inter.

Non ci sarà Allan. Un paio di dubbi per Ancelotti che non dovrebbe rischiare Koulibaly diffidato. L'altro diffidato è Insigne ma dovrebbe giocare con lui il solito ballottaggio Milik-Mertens.

"Abbiamo tutta la rosa a disposizione eccetto Allan. E’ alle prese con il colpo della strega e non è il caso di rischiarlo con la SPAL. Domani non ci sarà ma è recuperabile per l’Inter”.

I CONVOCATI

Napoli

Ospina, Meret, Karnezis, Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Verdi, Rog, Younes, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Hamsik, Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik.

Spal

Portieri – Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi.

Difensori – Bonifazi, Cionek, Djourou, Felipe, Simic, Vicari.

Centrocampisti – Costa, Dickmann, Everton, Fares, Kurtic, Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Valori, Viviani.

Attaccanti – Antenucci, Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici.