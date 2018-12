Serie A, le probabili formazioni di Empoli-Sampdoria

Confronto affascinante oggi pomeriggio al "Castellani" tra Empoli e Sampdoria, match valido per la 17^ giornata di serie A. Sarà infatti una sfida particolare per diversi protagonisti delle due squadre a cominciare dai due tecnici Iachini e Giampaolo. Il primo ha allenato la Sampdoria nella stagione 2011-12 da subentrante ottenendo un'incredibile promozione dopo una grande rimonta. Il secondo è stato tecnico dell'Empoli nella stagione 2015-16 portando gli azzurri alla conquista della salvezza proseguendo il lavoro di Sarri e valorizzando diversi giovani. Alcuni di questi come Tonelli e Saponara adesso giocano proprio nella squadra blucerchiata, mentre tra i toscani militano Silvestre e Capezzi fino all'anno scorso alla Samp sotto la guida maestra di Giampaolo.

Al di là di questi curiosi intrecci, la partita di oggi potrebbe permettere all'Empoli di mettere ulteriore margine dalla zona retrocessione distante 4 punti, alla Sampdoria di avvicinarsi al 7° posto e alla zona Europa League. Vediamo come arrivano le due squadre.

Empoli

Derby amaro sotto molti punti di vista quello con la Fiorentina, oltre che per il risultato, anche per le defezioni che ha portato per questo match. Infatti sarà squalificato Krunic, autentico trascinatore in queste ultime giornate, mentre è a grosso rischio la presenza di Bennacer per infortunio. Dunque centrocampo rivoluzionato con gli innesti di Capezzi e Acquah dal 1'. Difficile pensare a un cambio di modulo con l'inserimento di Zajc che Iachini vede troppo offensivo per il suo calcio. In attacco confermato il tandem Caputo-La Gumina.

Sampdoria

Meno problemi per la Sampdoria reduce da 5 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Il tecnico Giampaolo è intenzionato a confermare in toto la squadra che ha vinto nettamente con il Parma. Dunque Ramirez e Caprari dovrebbero essere preferiti rispettivamente a Saponara e Defrel per comporre il tridente offensivo con Quagliarella. Assenti per infortunio Bereszynski e Barreto.

Probabili formazioni

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Acquah, Capezzi, Traore, Antonelli; La Gumina, Caputo. All. Iachini.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo.