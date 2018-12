Juve - Roma, Allegri arbitro del destino di Di Francesco?

Juve - Roma non è mai una partita banale e questa sera sarà il match clou del 17esimo turno di campionato. I padroni di casa sono lanciatissimi e vanno a caccia dei 49 punti sui 51 disponibili. Discorso diametralmente opposto per i giallorossi: nonostante l'impegno sia proibitivo, la sensazione è che Di Francesco si giochi il posto. Troppo pochi i 24 punti raccolti a questo punto della stagione e la vittoria rocambolesca di domenica scorsa contro il Genoa sembra abbia soltanto rinviato il verdetto.

I precedenti dicono Juve: l'anno scorso l'1 a 0 firmato Benatia valse il +5 in classifica, quest'anno il solco sarebbe profondissimo. Da quando c'è il nuovo Stadium (prima Juventus ora Allianz) i bianconeri hanno raccolto 7 vittorie su 7 in campionato, più una in Coppa Italia. L'ultima gioia giallorossa risale al 23 gennaio 2010 quando Totti e Riise ribaltarono il vantaggio iniziale di Del Piero.

Di Francesco sogna una notte come quella di quasi 9 anni fa e si aggrappa a Dzeko: l'attaccante bosniaco figura di nuovo tra i convocati e in caso di necessità sarà buttato nella mischia. Schick avrà il compito di non farlo rimpiangere e spera di riscattarsi dopo il gol divorato l'anno scorso allo scadere che avrebbe potuto regalare il pareggio. Rispetto all'11 che ha battuto il Genoa fuori Kluivert e Juan Jesus, dentro appunto Schick e Santon, con Florenzi che dovrebbe agire alto a sinistra.

Allegri punta sui fedelissimi e a fronte dei vari infortuni dovrebbe far rifiatare Bonucci con Benatia, mentre davanti ci sarà il solito trio Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Queste le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, C. Ronaldo. All.: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, Florenzi; Schick. All.: Di Francesco.