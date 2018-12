Serie A- La Juventus batte la Roma 1-0 ed è campione d'inverno

Juve vs Roma, lo spettacolo del pre Natale della Serie A andava in scena allo Stadium. Bianconeri per rispondere alla vittoria del Napoli e laurearsi campioni d'inverno con due turni alla fine del girone di andata. Giallorossi per uscire dalla crisi e provare a salvare la panchina di Di Francesco. CR7, Mandzukic e Dybala il trio fantasia nel 4-3-3 di Allegri, mentre naella Roma spazio a Schick e Under con una difesa a cinque.

CRONACA DELLA PARTITA

Match come sempre ricco di spunti e di spettacolo. Juve subito pericolosa al minuto otto con Sandro che raccoglie un pallone rimbalzante in area, prova la conclusione ma bravissimo Olsen a rispondere. 18' passaggio accurato di Alex Sandro che riprova la conclusione, ma palla bloccata in presa sicura da Olsen. 34' show di Ronaldo che riceve il pallone, prova il tiro, ma riflesso felino e determinante di Olsen che salva letteralmente la Roma dallo svantaggio. La Juve pressa, gioca uno dei migliori primi tempi della stagione e al minuto 35 straordinario cross di De Sciglio (in settimana lo avevamo detto che poteva essere importante), trova Mandzukic di testa si coordina preciso e forte, insaccando la palla in rete. Nella ripresa, ci riprova la Juve con Ronaldo, prova a concretizzare un cross morbido, ma il portiere ospite tiene il pallone fuori dalla porta. 61' ancora Ronaldo di testa prova a insaccare da due passi, ma Olsen si risupera per la seconda volta e para. 70' gol annullato a Chiellini per un presunto allo su Olsen, bravo arbitro perchè era veramente leggero. 90' Cristante si libera nell'area piccola, riceve una punizione perfetta a sipovere, ma il portiere polacco bianconero si esalta e risponde presente. 92' segna Costa dopo un rasoterra in area di Ronaldo perfetto, ma Massa va al VAR e decide di annullare il secondo gol alla Juventus per un altro contatto falloso. Juve che vince e diventa campione d'inverno con due giornate di anticipo, giocando in maniera più convincente, primo tempo soprattutto, rispetto alle partite contro Inter e Torino e continua la sua corsa. Bene la Roma, con qualche progresso visibile rispetto alle scorse partite, ma con limiti ancora evidenti in zona gol, complice assenza di Dzeko.