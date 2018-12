Serie A - Chiesa stende il Milan: la Fiorentina vince 0-1

Nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A la Fiorentina sbanca San Siro battendo il Milan 1-0. A decidere il match è una rete di Chiesa che, a venti minuti dalla fine, fulmina Donnarumma con un destro da fuori. Seconda sconfitta nel giro di una settimana per il Milan che scivola in quinta posizione con 27 punti mentre la compagine toscana fa un grande balzo in avanti salendo al sesto posto.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Milan tridente d'attacco composto da Suso, Higuain e Castillejo mentre nella Fiorentina spazio a Chiesa, Simeone e Mirallas davanti.

Ritmi molto bassi sin dalle prime battute con le due squadre imprecise ed incapaci di creare occasioni degne di nota nel primo quarto d'ora. Al 18' squillo del Milan con Calhanoglu che entra in area e calcia col destro sfiorando il palo. Poco dopo rossoneri pericolosi con Rodriguez che calcia da fuori col mancino ma Lafont si distende deviando in corner. Nel finale di tempo arriva la più grande occasione per i padroni di casa con Calhanoglu che, dall'interno dell'area, incrocia col mancino ma Milenkovic salva sulla linea.

La seconda frazione di gioco si apre con la Fiorentina pericolosa con Mirallas che gira col mancino da buona posizione mandando alto. La risposta del Milan arriva al 53' con Suso che entra in area e calcia col mancino ma Lafont risponde presente. Poco più tardi altro pericolo creato dal Milan con Higuain che, sugli sviluppi di un cross da destra, gira di testa ma Lafont devia in tuffo. La sfida non si schioda dallo 0-0 e metà ripresa i due allenatori decidono di cambiare: Pioli manda in campo Gerson per Mirallas mentre Gattuso inserisce Cutrone e Laxalt per Jose Mauri e Castillejo.

Al 73' la Fiorentina passa in vantaggio con Chiesa che, dal limite, lascia partire un gran destro che non lascia scampa a Donnarumma, 0-1. Gattuso getta nella mischia Conti per Abate e al minuto 85 il Milan sfiora il gol con Rodriguez che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa ma Lafint salva. E' l'ultima emozione del match: la Fiorentina sbanca San Siro grazie al gol di Chiesa mentre per il Milan è crisi nera.