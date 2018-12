Al Napoli basta Raul Albiol: battuta 1-0 una SPAL compatta e arcigna

NOT : Stadio San Paolo di Napoli, gara valida per la Serie A TIM 2018/19.

Il Napoli vince di misura contro un'arcigna SPAL. Nonostante il tasso tecnico differente, i partenopei faticano a creare azioni nitide, sfruttando molto i tiri da fuori. Per sbloccarla ci vuole un corner, con Raul Albiol che salta più in alto di tutti e batte Gomis. Nella ripresa ci provano i partenopei ma non sfondano, conquistando comunque tre punti importanti.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-4-2. Davanti a Meret, difesa a quattro composta da Hisaj, Raul Albiol, Koulibaly e Ghoulam. A centrocampo riposa Allan per Rog, confermato Hamsik. Sulle corsie laterali, spazio a José Callejon e Zielinski. Tandem offensivo formato da Insigne e Mertens. Solito 3-5-2 per gli ospiti, con Semplici che piazza il tris Bonifazi-Cionek-Djourou davanti a Gomis. Valdifiori in mediana, affiancato dalle mezzali Schiatterella e Kurtis. Fiducia a Paloschi e Antenucci in avanti, incaricati di ribadire in rete i cross provenienti dalle fasce sorvegliate da Fares e Lazzari.

Napoli subito pungente. Al 7' ci prova Marko Rog, il cui mancino non trova impreparato Gomis. I partenopei di Ancelotti pressano con coraggio e trovano anche la rete al minuto numero undici. Zielinski trova infatti Mertens in area che, senza pensarci due volte, conclude verso la porta. Il pallone resta lì e viene appoggiato in rete da Insigne. L'arbitro La Penna annulla però per offside. Molto pimpante il polacco ex Udinese, spesso pericoloso nel progredire palla al piede. Al 18' è proprio lui a vincere un contrasto e a tirare dopo una buona falcata. Il suo tiro finisce alto. La SPAL si difende bene e limita gli spazi del Napoli, costretto ad ampliare la manovra per trovare gli spazi giusti. Il primo tempo scivola via senza emozioni a causa dell'atteggiamento estense. Quando la frazione sembra conclusa, ecco il guizzo di Raul Albiol. Il centrale spagnolo riceve da corner da Insigne e, al 47', colpisce di testa non lasciando spazio a Gomis.

Secondo tempo con il Napoli ancora in avanti. Al 48' insidiosissimo tiro-cross di Insigne, la sua idea a giro non trova che l'incrocio dei pali. Cinque minuti dopo ci prova invece Schiattarella, Meret sventa senza problemi l'idea del mediano ospite. I ragazzi di Ancelotti cominciano a alzare i giri del proprio motore e creano molto, come conferma l'azione scintillante del 55'. Mertens riceve palla e serve filtrante Hisaj che, invece di tirare, mette in mezzo per Zielinski. La retroguardia ospite allontana senza problemi. La gara vive di fiammate anche a causa del solito atteggiamento difensivo della SPAL, brava a contenere le azioni avversarie. All'ora di gioco bel movimento di Ghoulam che serve Mertens, il tiro a giro del polacco trova l'opposizione del portiere Gomis.

Spingono, i ragazzi di Ancelotti. Al 68' cross vellutato in mezzo di Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly sale in cielo e manca di pochissimo la rete. Che stacco, per il senegalese. La SPAL è ormai poco pericolosa, il Napoli controlla e punge saltuariamente. Al 73' bel tiro a giro di Insigne, il pallone termina però a lato. La fase finale di frazione registra i ragazzi di Ancelotti ancora decisi a fare il 2-0. Partito in maniera celere, è Mertens a duettare con Insigne e a provare a saltare Gomis. Il suo tiro finisce sul palo e trova Callejon che viene però murato al momento di concludere. Complici anche i cambi, la fase finale non regala altre emozioni. Finisce 1-0 per il Napoli. Migliore in campo per i padroni di casa, Mertens. Per gli ospiti in evidenza Schiattarella.