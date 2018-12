Serie A - Pareggio e fischi per l'Udinese, col Frosinone è 1-1

(3-5-2): Sportiello; Zampano, Goldaniga, Ariaudo, Krajnc, Beghetto; Chibsah (Crisetig, 88'), Maiello, Cassata; Ciano, Ciofani (Pinamonti, 58') (C). All. Baroni

Frosinone Calcio : (3-5-2): Sportiello; Zampano, Goldaniga, Ariaudo, Krajnc, Beghetto; Chibsah (Crisetig, 88'), Maiello, Cassata; Ciano, Ciofani (Pinamonti, 58') (C). All. Baroni

Udinese Calcio : (3-5-2): Musso; Stryger, Ekong, Nuytinck; Ter Avest (Machis, 75'), Fofana (Pussetto, 63'), Behrami (C), Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Lasagna. All. Nicola

Si prevedeva una partita brutta e così e stato. I punti però, pesanti in questo match, non li prende nessuno. Udinese-Frosinone infatti finiscer 1-1. Due le emozioni e due i gol, Mandragora la sblocca, Ciano la riequilibra. Inoperosi per il resto di una nervosa partita i due portieri.

PRIMO TEMPO

I punti scottano in questa partita e si sente. Le due squadre partono contratte, si fatica a vedere una bella costruzione della manovra. La prima mezza occasione arriva al 10' ed è per gli ospiti. Palla in mezzo, i difensori bianconeri perdono di vista Chibsah, che colpisce di testa accartocciandosi su sè stesso. Musso si distende e blocca. L'Udinese prova a rispondere con una saetta di Fofana che finisce lontano dai pali. La sfida si accende dopo la mezz'ora. Cross sul secondo palo di Stryger Larsen, Mandragora arriva da dietro di gran carriera con una botta di sinistro batte sul suo palo Sportiello (1-0). Il Frosinone risponde subito. Ciano riceve palla sulla trequarti e scocca un tiro d'esterno che lascia impietrito Musso e si schianta sul palo. Sono le uniche due vere emozioni del primo tempo, che vede comunque le zebrette in vantaggio,

SECONDO TEMPO

Ripresa che parte con ritmi leggermente più scoppiettanti del primo tempo. Contropiede friulano, De Paul intercetta un passaggio orizzintale e parte. Può tirare o passarla a Lasagna che è solo, opta per la prima soluzione, sbagliando clamorosamente la mira. Gol sbagliato gol subito. Ciano riceve palla, Troost Ekong nel tentativo di spazzare lo colpisce, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso ex Crotone riesce a battere Musso (1-1). L'Udinese cerca di reagire. Palla lunga per Pussetto che di testa prova a scavalcare Sportiello, mandando la palla però leggermente troppo alta. Continua un botta risposta fatto di tanti errori e poco calcio. Finisce dunque 1-1, partita brutta e pareggio che non serve a nessuno. Il pubblico del Friuli contesta i suoi.