Serie B - La Salernitana torna a vincere: battuto il Foggia 1-0

Nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B, la Salernitana batte il Foggia 1-0 e torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. A decidere l'incontro è la rete di Vitale che, al secondo minuto di recupero, fa esplodere l'Arechi con un gran mancino da fuori. Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, dunque, la formazione campana sale in settima posizione con 23 punti mentre il Foggia scivola al diciassettesimo posto con 12 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-4-2 per la Salernitana con Bocalon e Jallow a comporre la coppia d’attacco mentre il Foggia risponde col 4-3-3 con Cicerelli, Mazzeo e Iemmello a formare il tridente offensivo.

Match molto tattico sin dalle prime battute con il Foggia che prova a fare la partita mentre la Salernitana aspetta e riparte quando ne ha la possibilità. Al 6' primo squillo della formazione rossonera on Iemmello che calcia col destro da fuori, palla alta ma non di molto. Al 27' pugliesi vicini al gol con Kragl che esplode il mancino da fuori ma Micai se la cava in qualche modo. Poco più tardi sono i padroni di casa ad andare a un passo dal vantaggio con Bocalon che, su cross da sinistra, calcia da ottima posizione ma Bizzarri salva.

La seconda frazione si apre col Foggia vicino al vantaggio con Mazzeo che, dal limite, lascia partire un bel destro a giro che termina alto di poco. Al 53' rossoneri ad un passo dal vantaggio con Iemmello che sfrutta una frittata difensiva della Salernitana e calcia da pochi passi trovando la risposta di Micai. Dopo un'ora di gioco Gregucci manda in campo Pucino e Rosina per Casasola e Castiglia mentre Padalino, poco più tardi, getta nella mischia Zambelli per Cicerelli. Il Foggia resta in dieci (doppio giallo rimediato da Gerbo) e al minuto 80 la Salernitana sfiora il gol con Migliorini che, sugli sviluppi di un cross da sinistra, stacca di testa mandando a lato di poco.

Nel finale assedio dei campani che al 92' vanno vicinissimi al gol con Jallow che lascia partire un gran destro da fuori ma Bizzarri salva. Passano solo trenta secondi e la Salernitana trova il gol della vittoria con Vitale che, da fuori, insacca col mancino, 1-0 e fischio finale. La Salernitana torna a vincere e lo fa battendo il Foggia, campani al settimo posto in classifica.