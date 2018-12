Serie B - Il Cittadella riprende due volte il Perugia: è 2-2 al Tombolato

Dal possibile aggancio a 25 punti, alla fuga dei granata a +6, tra Cittadella e Perugia matura solo un pareggio. Al Tombolato finisce 2-2 la 17^ Giornata di Serie B, con il Perugia che spreca due volte il vantaggio facendosi recuperare dai gol di Schenetti e Branca che permettono a Venturato di proseguire la striscia positiva e ad entrambe le squadre di inanellare il terzo pareggio consecutivo. In virtù anche degli altri risultati del pomeriggio, il Cittadella scivola a -3 dal Lecce, mentre la Salernitana aggancia i ragazzi di Nesta.

LE FORMAZIONI

Per quanto riguarda il discorso formazioni, Cittadella e Perugia si schierano a specchio con un 4-3-1-2: Venturato punta su Schenetti a supporto di Finotto e Strizzolo, mentre Nesta non rinuncia a Vido, nonostante non sia al top, con Melchiorri accanto e Verre a supporto delle due punte.

LA PARTITA

Un quarto d'ora di partita a scacchi al Tombalato ma ad alto ritmo, con entrambe le squadre che si studiano e che però non riescono ad andare in verticale per creare occasioni. La prima chance arriva al 16' e capita sui piedi di Vido che però si addormenta: il 10 del Perugia controlla il cross dalla sinistra, saltando Paleari ma poi non calcia e Camigliano ci mette il piede salvando il risultato. Passano cinque minuti e dall'altra parte è Gabriel a negare il gol del vantaggio ai padroni di casa: Settembrini sterza su El Yamiq e calcia forte di sinistro ma trova la punta delle dita del portiere ex Milan che mette in corner. Il Cittadella cresce nella fase centrale del primo tempo, spinge sull'acceleratore ma a passare in vantaggio è il Perugia: Melchiorri si trasforma in assistman e dalla destra serve basso l'inserimento di Verre che appoggia in rete lo 0-1 e il sesto gol in sette partite. Il Cittadella però si riorganizza e al 34' trova il pari meritato: cross arretrato di Benedetti che viene raccolto da Schenetti, il quale si defila e chiude il destro sul secondo palo trovando l'1-1.

In avvio di secondo tempo è subito il Cittadella a rendersi pericoloso: bel cross dalla sinistra di Benedetti che serve il taglio di Finotto il quale cerca la deviazione volante di tacco ma non riesce a toccarla verso la porta di Gabriel. La risposta del Perugia arriva al 5' della ripresa ma Verre non ha fatto i conti con Paleari: cross sul secondo palo per Vido, appoggio per Verre che di sinistro da dentro l'area cerca il secondo palo ma il portiere del Cittadella vola e salva i suoi dal nuovo vantaggio Perugia. Partita vivissima che al 52' regala il miracolo di Gabriel in risposta a Paleari: Adorni non riesce a girare di testa, palla che arriva in zona Strizzolo che calcia forte e, quasi di istinto, Gabriel respinge il tentativo. Al 56' arriva il nuovo vantaggio Perugia: Kingsley se ne va a Benedetti, mette il cross con deviazione prima di Camigliano e poi di Cancellotti che si insacca alle spalle di Paleari, beffato dal tocco del compagno. Come nel primo tempo, anche dopo il nuovo vantaggio il Cittadella va vicino al gol del pari: Settembrini va di prima di piatto dal limite dell'area di rigore ma spara alto.

Al 64' Venturato inserisce Malcore per un Finotto un po' in affanno e, al 66', il 10 neo entrato cerca il piazzato dal limite che però si stampa sulla base del palo. La spinta del Cittadella aumenta con il passare dei minuti e i padroni di casa ritrovano il pari con il gol di Branca che da limite dell'area di rigore batte Gabriel e fa 2-2 al 77'. Dopo il gol subito il Perugia si chiude, non riparte praticamente più e non concede nulla ai granata: al Tombolato finisce in parità.

IL TABELLINO

Cittadella 2-2 Perugia

Cittadella: Paleari; Cancellotti, Adorni, Camigliano, Benedetti; Settembrini (Panico, min. 76), Iori, Branca; Schenetti (Seiga, min. 88); Finotto (Malcore, min. 64), Strizzolo.

Perugia: Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Kingsley (Kouan, min. 84), Bordin, Dragomir (Moscati, min. 76); Verre; Vido, Melchiorri (Mustacchio, min. 68).

Marcatori: 0-1, min. 27, Verre. 1-1, min. 34, Schenetti. 1-2, min. 57, Camigliano (Autogol), 2-2, min. 77, Branca.

Arbitro: Francesco Guccini. Ammoniti Schenetti (min. 17), Verre (min. 28), Melchiorri (min. 37), Benedetti (min. 40), Cancellotti (min. 48), Settembrini (min. 54), Siega (min. 90+1)

