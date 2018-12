Milan - A Frosinone per vincere: Suso non convocato. Tridente formato da Higuaín con Castillejo e Cutrone

Il lunch match di questo Santo Stefano il Milan farà visita al Frosinone. Nel Boxing Day all'italiana, dopo l'eliminazione in Europa League ed i passi falsi in campionato contro Bologna e Fiorentina, i rossoneri non potranno più sbagliare per non perdere il treno quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Gattuso dovrà fare a meno di Suso: lo spagnolo non è stato convocato per un'infiammazione, al suo posto giocherà Cutrone in un ruolo inedito per lui ovvero come esterno nel tridente insieme ad Higuain e Castillejo. Ci saranno Kessié e Bakayoko che completeranno il reparto con Calhanoglu. In difesa turno di riposo per Zapata che ha sempre giocato nelle ultime settimane (dentro Musacchio) e per il resto tutto confermato.

Il settimana scorsa il Frosinone ha esonerato Moreno Longo e affidato la panchina a Marco Baroni che ha pareggiato all'esordio per 1-1 sul campo dell'Udinese. Non ci saranno gli infortunati Hallfredsson, Dionisi e Paganini. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2. In attacco Ciano affiancherà uno tra Pinamonti o Ciofani.

I CONVOCATI

Frosinone

Portieri: Sportiello, Bardi, Iacobucci.

Difensori: Ariaudo, Salamon, Krajnc, Brighenti, Goldaniga, Beghetto, Zampano, Ghiglione, Molinaro.

Centrocampisti: Cassata, Crisetig, Chibsah, Maiello, Soddimo, Sammarco, Gori, Besea.

Attaccanti: Ciano, Campbell, Ciofani, Pinamonti.

Milan

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Kessie, Mauri, Montolivo, Torrasi

ATTACCANTI: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Tsadjout.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez, Kessié, Bakayoko, Çalhanoglu, Castillejo, Higuaín, Cutrone.