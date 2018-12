Il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Frosinone: l'analisi di Gattuso

Nel lunch match di questo Boxing day italiano il Milan non è andato oltre lo 0-0 contro il Frosinone. Ennesima chance sprecata dai rossoneri che non sanno più vincere.

Gattuso: “Responsabilità tutte mie"

L'allenatore del Milan ha commentato il pareggio su Dazn: "Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita oggi, a differenza della Fiorentina. Per noi era una partita difficile.. Non si può affrontare una partita importante come l’abbiamo affrontata nel primo tempo. Momento non brillante, i risultati non arrivano”.

Un Milan non da Champions e ora Gattuso rischierà il posto: "Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità, altrimenti l’obiettivo Champions League si complica".

I rossoneri non stanno trovando più la via del gol: "Per fa gol bisogna buttarla dentro. Sbagliamo tutto quello che arriva. Nella ripresa abbiamo costruito tanto, non ci attacchiamo alla sfortuna. Bisogna essere freddi e precisi".