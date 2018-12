La Sampdoria vince ancora: un super Quagliarella trascina i suoi al successo

La Sampdoria batte il Chievo Verona grazie al goal di tacco di Fabio Quagliarella e la rete di Gaston Ramirez. In una gara davvero difficile, i blucerchiati di Giampaolo danno prova di forza e mentalità, superando un avversario reduce da sei pari consecutivi. Tre punti pesanti in vista del prosieguo della stagione, con la Sampdoria ormai lanciata verso le posizioni nobili della classifica. Per ora i ragazzi di Giampaolo sono quinti, il quarto posto dista però solo due lunghezze. Scesi in campo con il solito 4-3-1-2, i padroni di casa hanno faticato da matti nel primo tempo. Il Chievo si è infatti confermata rosa arcigna, brava sia in fase di palleggio che al momento di mettersi a cinque in mediana per spezzare il gioco avversario. La scelta di Saponara, poi, non ha pagato e infatti a gara in corso Giampaolo è stato costretto a cambiarlo con Ramirez.

Il fantasista ha cambiato il match. Suo l'assist per il goal di tacco di Fabio Quagliarella, suo il goal del 2-0. L'ex Bologna si conferma dunque in un grande momento. Un po' come Quagliarella, in goal per l'ottava gara consecutiva. L'ultimo a riuscirci è stato Bobo Vieri, il record di goal consecutivi lo detiene Batistuta. Undici reti nella stagione 94/95. Ma a Fabio questo non interessa. Il suo obiettivo è quello di divertirsi e far divertire, trascinando la Sampdoria nell'Europa dei grandi. Con Giampaolo, l'ex di tante di A ha trovato la sua vera dimensione, diventando il rifinitore di schemi collaudati e chioccia per qualche giovane talento.

Ora per la Sampdoria ci sarà la prova del 9. I liguri affronteranno infatti la Juventus. Fermata dall'Atalanta, la capolista ha però un +9 di margine sul Napoli e potrebbe soffrire un po' anche contro i doriani. Marco Giampaolo sa che certe sfide servono per crescere, tirarne fuori anche dei punti non sarebbe però male. Cristiano Ronaldo e compagni sono pronti al successo, guai però a sottovalutare una squadra giovane e vogliosa di dire la sua in una stagione così positiva.

[pezzo scritto da Antonio Abate]