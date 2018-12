Serie A: le probabili formazioni di Parma-Roma

Nessuno ad inizio stagione avrebbe pensato che Parma-Roma potesse essere alla 19^ giornata uno scontro diretto. Infatti i ducali in caso di successo scavalcherebbero i giallorossi settimi in classifica con due punti di vantaggio sui prossimi sfidanti. Segno evidente dello strepitoso campionato che sta disputando il Parma a differenza invece della Roma troppo altalenante e ancora distante dalla zona Champions League. Partita dunque che si preannuncia avvincente con le due squadre che vogliono vincere per continuare a sognare nel caso dei ducali e recuperare punti nel caso dei giallorossi.

Parma

Le tante partite ravvicinate obbligano D'Aversa a pensare a soluzioni alternative per la partita di oggi. La grande vittoria con la Fiorentina nel turno infrasettimanale imporrebbe pochi cambiamenti per il tecnico che ritrova Bruno Alves dopo la squalifica e il grande ex Roma Gervinho in buone condizioni. I due quindi si riprendono il posto da titolare ma è in attacco che D'Aversa ha i principali dubbi. Inglese negli ultimi giorni non si è allenato col gruppo, dunque in preallarme c'è Ceravolo. Il terzo posto è conteso da diversi giocatori come Biabiany, Ciciretti e Siligardi, ma il primo sembra essere leggermente favorito. Per il resto classico 4-3-3 con Stulac in cabina di regia in virtù dell'infortunio di Scozzarella che lo rende indisponibile al pari di Grassi e Sierralta.

Roma

Per Di Francesco solo belle notizie in questo fine 2018. Dopo settimane difficili il tecnico giallorosso può sorridere dopo la convincente vittoria contro il Sassuolo e i rientri di diversi giocatori importanti. L'unico indisponibile rimane De Rossi che rientrerà nel 2019. Per il resto anche Di Francesco vorrebbe effettuare pochi cambiamenti per dare un minimo di continuità a una squadra che quest'anno ne ha avuta poca. Perotti e Schick potrebbero accomodarsi in panchina viste le loro non perfette condizioni, al loro posto dovrebbero rientrare dal 1' El Shaarawy e Dzeko. In difesa Juan Jesus insidia Fazio che però rimane favorito.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Rigoni, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy, Dzeko. All. Di Francesco