Serie A - Milinkovic risponde a Belotti: 1-1 tra Lazio e Torino

Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A Lazio e Torino si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Partita intensa all'Olimpico con gli ospiti che, nel finale del primo tempo, passano in vantaggio con un rigore di Belotti ma nella ripresa arriva il pareggio della Lazio con Milinkovic. Con questo pari la squadra di casa resta in quarta posizione con 32 punti mentre i Granata scivolano al nono posto con 27.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per la Lazio con Correa e Luis Alberto a supporto di Immobile mentre il Torino risponde col 3-5-2 con Iago Falque e Belotti a formare il tandem offensivo.

Gara godibile sin dalle prime battute con la Lazio che prova a fare la partita ma la prima vera chance del match è per il Torino con De Silvestri che, su cross da sinistra, colpisce di testa centrando la traversa. La risposta dei padroni di casa arriva al 25' con Immobile che, servito da Marusic, controlla e calcia col destro ma Sirigu dice di no. Nel finale di tempo succede di tutto al 44 occasione per la formazione capitolina con Immobile che, servito alla grande da Luis Alberto, calcia col destro da buona posizione mandando a lato. Centoventi secondi dopo Marusic stende Belotti in area: l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto e Belotti non fallisce, 0-1 e primo tempo agli archivi.

Le prime emozioni della seconda frazione arrivano dalla panchina con Mazzarri che inserisce Moretti per l'infortunato Izzo mentre Inzaghi getta nella mischia Lucas Leiva per Radu. Al 60' Torino ad un passo dal raddoppio con De Silvestri che, da pochi metri, calcia clamorosamente alto. Passano centoventi secondi e la Lazio pareggia con un gol strepitoso di Milinkovic-Savic che, dai 20 metri, lascia partire un missile terra-aria che si insacca sotto al sette, 1-1. I padroni di casa spingono e al 67' vanno ad un passo dal gol con Milinkovic e Luis Alberto ma Djidji è decisivo in entrambe le occasioni.

Col passare dei minuti le due squadre si allungano e al minuto 82 gli ospiti sfiorano il gol con De Silvestri che gira col mancino ma Luiz Felipe salva nei pressi della linea di porta. Due minuti più tardi altra chance per i Granata con De Silvestri che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa colpendo il palo. Nel finale entrambe le squadre restano in dieci (espulsi Marusic e Meité) ma non accade più nulla: all'Olimpico termina 1-1.