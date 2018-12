Serie A- La Juve chiama, il Napoli risponde e batte 3-2 il Bologna

Se la Juve chiama, il Napoli non può non rispondere, in quanto perdere partite e punti non sarebbe positivo per la squadra partenopea. Davanti a loro, un Bologna voglioso di ritrovare la sua vera vena realizzativa e chiudere questo anno con una vittoria per arrivare alla sosta tranquilli, in primis Inzaghi. Formazioni abbastanza attese con Verdi contro la sua ex squadra in campo, mentre arretra Callejon messo sulla linea del mezzo, con Milik e Mertens in attacco, squalifiche di Insigne e Koulibaly che pesano parecchio, ma rientra Ghoulam. Nel Bologna, speranze affidate a Palacio e Santader.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che parte subito con un Bologna che tenta di trovare la via del gol con Poli al 4' che prova conclusione lontana dal palo alla sinistra della porta. Il gol del Napoli arriva al 16' con Milik, il quale piazza un siluro sotto la traversa, dopo aver raccolto pallone vagante in area di rigore. Calvarese lo convalida dopo l'intervento del VAR (troppo protagonista oggi). 25' Mertens raccoglie il pallone, ma bravissimo il portiere felsineo a chiudere lo specchio. 32' traversa del Napoli: Milik colpisce di testa in maniera precisa, ma la palla non entra. 33' ancora Milik di nuovo di testa, ma palla larga parecchio. 37' pareggio del Bologna targato Palacio: il giocatore arriva su un cross perfetto in area e insacca di testa. Nella ripresa, lo show continua ed è il Napoli a trovare il vantaggio con Milik al 51', il quale colpisce di testa un preciso cross e insacca. 53' Falcinelli sfiora il gol, dopo una battuta perfetta del Bologna del calcio d'angolo, ma palla che sfiora la traversa. 73' Mertens tenta il gol,ma palla a lato della porta e occasione sprecata. 80' Bologna che trova il pari, gelando il San Paolo: Danilo trova lo spazio dentro l'area per raggiungere la palla, dopo un calcio di punizione innocuo, e salta di testa, insaccando alle spalle di Meret. Il Napoli si riversa tutto in avanti e all'88' Mertens, con un gran controllo di corpo e palla, spedisce la palla in rete e porta in vantaggio il Napoli. 93' Malcuit sfiora il poker, colpendo un clamoroso palo dalla distanza. Il Napoli vince soffrendo e non poco 3-2 e risponde presente alla Juve, vittoriosa contro la Samp a pranzo. Il Bologna ha da lavorare e molto, il futuro di Inzaghi sembra incerto, ma oggi ha mostrato davvero una bella prova di carattere e convinzione in un campo ostico e contro un avversario davvero forte.